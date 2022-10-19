忧乌克兰人被俘命运 基辅批红十字会毫无作为

（法新社基辅18日电） 乌克兰今天指责红十字会（Red Cross）对俄罗斯所关押的乌克兰战俘「毫无作为」，指称若没有去探望遭拘禁的军人和平民百姓，他们很容易遭受酷刑虐待。

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根据乌克兰总统府发布的声明，国会人权专员鲁宾内兹（Dmytro Lubinets）说：「不幸的是，每次换俘时，我们都看到红十字国际委员会（International Committee of The Red Cross）毫无作为，以致我们的战俘和平民人质每天都遭受饥饿和电刑的折磨。」

他说，红十字会没有履行其任务，前往冲突地区探视被囚的军人与平民。

法新社报导，克里姆林宫掌控的乌东欧连尼夫卡（Olenivka）监狱已成为焦点，当地有数十名乌克兰战俘在7月的轰炸中丧生。

联合国已警告，仍遭拘禁在欧连尼夫卡监狱的囚犯面临恶劣的卫生条件，有许多战俘据称感染传染病。

基辅方面不断地要求红十字国际委员会（ICRC）团队前往探视。

上周，红十字国际委员会发言人华森（Ewan Watson）表示，红十字会急于造访欧连尼夫卡监狱，但必须等待获准并取得安全保证，以确保他们的团队没有危险。

华森说：「我们无法接触到俄乌武装冲突中的所有战俘，我们同样感到挫折。」

华森14日对媒体说：「我们已可探访双方数以百计的战俘，但还有数以千计的战俘我们无法见到，我们也担心他们的命运。」

红十字国际委员会呼吁，希望能「立即畅通无阻地与他们接触」。（译者：纪锦玲）

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