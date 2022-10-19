札波罗热核电厂50人遭押 IAEA将再协调设安全区

（法新社基辅19日电） 乌克兰国家核电公司负责人柯亭今天表示，俄罗斯占领的乌南札波罗热核电厂约有50名员工遭俄军关押。国际原子能总署署长葛罗西希望，「不久后」就电厂安全问题再次造访乌克兰。

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柯亭（Petro Kotin）告诉记者，自俄军2月入侵以来，「札波罗热（Zaporizhzhia）电厂曾有150名以上员工遭逮捕」；并说，「其中有些人稍后获释…约有50人仍在关押中」。

柯亭说，「他们（俄军）会不时绑架电厂员工」，并提醒大家，电厂厂长穆拉修夫（Ihor Murashov）就曾被关押多日，直到本月稍早获释。

柯亭说：「他被押在地下室3天，头被袋子蒙住并坐在椅子上一整天，这算不算酷刑？」

乌克兰国家核电公司（Energoatom）昨天指控俄罗斯，关押了札波罗热电厂的另两名主管，分别是资讯科技部主任柯斯特克夫（Oleg Kostyukov）和助理厂长奥舍卡（Oleg Osheka）。

乌克兰核电公司上周并透露，俄军将电厂主管人力资源的副厂长马蒂纽克（Valeriy Martyniuk）关押并虐待。不过国际原子能总署（IAEA）昨晚发表声明，宣布马蒂纽克已获释。

葛罗西（Rafael Grossi）希望，「不久后」再次走访乌克兰。目前原子能总署已协调俄罗斯和乌克兰进行谈判，以期在札波罗热电厂四周建立安全保护区。

葛罗西是俄、乌就电厂四周建立核子安全保护区进行谈判的中间人，厂区过去数周因遭炮击，而曾出现停电问题。

葛罗西在阿根廷告诉记者：「我有可能再次前往乌克兰和俄罗斯，这其实也是我们原则上已说好的事情。此刻我们继续磋商，以期建立保护区。」

他说：「这意味着一种互动，即我接收俄、乌双方的答覆和反应，然后寻找向前迈进的新方法。为此，在某个时候，也许是很快之后，我必须再次前往乌克兰。」

© 2022 AFP