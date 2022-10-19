爱沙尼亚防长：俄罗斯可在2至4年内重建军力

（法新社华盛顿18日电） 爱沙尼亚国防部长今天表示，俄罗斯可能需要2到4年的时间重建军力，以恢复到入侵乌克兰前的水准；他并敦促各国继续施压以牵制俄罗斯。

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爱沙尼亚国防部长派夫克（Hanno Pevkur）目前在华府访问，他预料俄乌战争将转为持久战，并敦促西方国家与乌克兰人站在一起，直到他们为「自由世界」赢得胜利为止。

法新社报导，在俄罗斯疑似出动伊朗「神风」（kamikaze）无人机袭击乌克兰之际，派夫克说，他听说莫斯科的军火库已经耗尽，以致于要拿他们的S-300防空系统当作普通飞弹使用，而这种俄罗斯炮弹却因为太过老旧在空中爆炸。 派夫克在与国务院和五角大楼媒体记者的圆桌会议上说：「或多或少大家有共识的是，俄罗斯要花2到4年时间来重建一些军力，甚至说是恢复到战前的实力。」

他说，受到西方制裁影响，俄罗斯缺乏关键零件，尤其冲击到飞机生产和直升机维修。 派夫克说：「当我们找到新方法，能透过制裁影响俄罗斯时，我们当然需要这么做。」

派夫克在华府与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）见面，他警告说，俄罗斯仍有能力发动攻击，包括袭击像爱沙尼亚等北大西洋公约组织（NATO）成员国。

不过，派夫克淡化核武攻击的可能性，这是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在宣告吞并乌克兰领土时所威胁的选项。

派夫克说，俄罗斯已经透过常规攻击「要让乌克兰心生恐惧」。 他说：「我不认为俄罗斯发动核武攻击会有任何正面、额外的附加价值。」 派夫克表示：「唯一可能发生的是，他们会因此失去像中国等一些沉默支持者。」（译者：纪锦玲）

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