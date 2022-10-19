特拉斯今赴国会面对质询 朝野议员磨刀霍霍

（法新社伦敦19日电） 英国首相特拉斯（Liz Truss）今天将在国会回答朝野议员提问，这是她放弃减税经济计画以来，首次赴国会为其政策大转弯辩护，并试图重新确立自己日益减弱的政治威信。

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在新任财政大臣韩特（Jeremy Hunt）撕碎她最重要的减税计画后不到48小时，特拉斯将在中午（台湾时间19时）于国会下议院面对来自保守党和反对党议员尖锐的质询。

身陷困境的特拉斯在为其政治生存奋战时，已有至少5位同党保守党国会议员呼吁更换她。民意调查显示，她个人和她所属政党的支持度急剧下滑，国际市调公司「舆观」（YouGov）昨天称，掌权仅6周的特拉斯已成为他们所追踪过最不受欢迎的领导人。

另一项调查发现，保守党选出特拉斯担任党魁和首相后不到两个月，大多数党员现在认为她应该走人。

与此同时，由于最近事件的影响以及日渐恶化的生活成本危机，主要反对党工党民意支持已大幅领先执政的保守党。舆观表示，逾3/4民众对政府不满，这是11年来最高水平。

政府9月23日公布的迷你预算，在不限制支出的情况下削减一系列税收，造成英国公债殖利率飙升，由于人们担心英国债务暴增，英镑兑美元汇价跌至创纪录低点。

特拉斯上周进行了两次令她颜面扫地的政策大转弯，取消为最高所得者减税和提升企业所得税的计画，并将其亲密盟友、财政大臣夸腾（Kwasi Kwarteng）炒鱿鱼。

在任命韩特继任财政大臣后，她同意进一步改弦易辙，取消几乎所有其他减税措施，并在为消费者设定能源价格上限方面做出退让。

在角逐保守党党魁期间，特拉斯矢言不会减少公共支出。但最近几周经济动荡导致英国政府借款成本增加，特拉斯和韩特警告恐将面临「艰难的决定」，并要求政府部门想方设法撙节开支。

反对党要求她下台并提前两年举行大选。工党领袖施凯尔（Keir Starmer）告诉英国广播公司（BBC），「我们不能像这样继续下去，将公众拒之门外」。

「现在很多人都觉得，真正的风险在于让这批人继续搞下去。」

按现有党规，特拉斯在第一年不能受到不信任投票挑战，唯人们普遍猜测规则可能会改变。保守党国会议员迄今也未能团结支持一位竞争者来取代她，前首相强生（Boris Johnson）和前财相苏纳克（Rishi Sunak）都有人吹捧，但皆可能引起党内不同派系强烈反对。

舆观的调查显示，超过一半的人对苏纳克持负面看法，对强生更达到近2/3。

特拉斯前天接受BBC访问时，称政府在迷你预算一事上「走得太远太快」并为此道歉，同时坚称她哪儿也不去。但每天都有同党国会议员阴谋推翻她的消息传出，即使右翼报纸也放弃对她的支持。

「每日邮报」（Daily Mail）昨天的社论称：「她持有首相办公室的印信，但只能艰难地捧着。」「她的权威和信誉成了打击的目标。党内那些鲨闻到血腥味，在四周环绕。」

© 2022 AFP