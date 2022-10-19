美公民推特批评沙国政府遭判刑 美方关注

（法新社华盛顿18日电） 美国国务院今天证实，沙乌地阿拉伯裔美国公民阿马迪（Saad Ibrahim Almadi）在推特上批评沙国政府遭判处监禁，美方自去年12月起关注此案，令美沙紧张局势再添一笔。

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阿马迪的儿子伊布拉欣（Ibrahim）告诉法新社，父亲因推特发文遭判处16年徒刑。

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）对记者表示：「我们透过在利雅德当局及华府的沟通管道，一再且密集地向沙乌地政府高层表达对此案的关注。」

他表示：「行使言论自由绝不该被定罪。」

据「华盛顿邮报」（The Washington Post）报导，阿马迪平时住在美国佛罗里达州，去年11月赴沙乌地阿拉伯探亲时在机场遭拘留，原因是他在过去7年中发的14则推特贴文。

华盛顿邮报引述阿马迪的儿子伊布拉欣说法指出，72岁的父亲10月3日被判处16年徒刑，刑期结束后将禁止旅行16年。

伊布拉欣向华盛顿邮报表示，他的父亲在推特贴文中只表达了「温和的」意见，其中提到沙乌地阿拉伯的腐败及杀害美国专栏作家哈绍吉（Jamal Khashoggi）。哈绍吉2018年被引诱进入沙国驻伊斯坦堡领事馆后遭杀害肢解。

伊布拉欣向法新社证实华盛顿邮报的报导内容，并指出父亲被指控参与对恐怖主义的支持及资助，试图破坏王国的稳定。

美国国务院表示，因为沙国原定时程较晚又临时改期，因此没有美国代表出席宣判。巴特尔表示，「我们直到10月3日以后才收到沙国政府的回复」，沙国并未说明为何做此决定。

© 2022 AFP