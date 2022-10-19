议员尖锐质询高喊下台 英相自称斗士拒不放弃

（法新社伦敦19日综合外电报导）英国首相特拉斯（Liz Truss）今天在答覆喝倒采的国会议员质询时坚称，她不会轻言放弃。这是她抛弃灾难性的减税经济政策后，首次面对国会质询。

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特拉斯遭到在野工党领袖施凯尔（Keir Starmer）的不友善质询。施凯尔在下议院对议员说：「一位首相的承诺甚至无法维持一周时间是为了什么？」

施凯尔宣读特拉斯抛弃的一连串政策，结论是，「她为什么还在这里」，并带领议员们高喊「下台，下台！」

特拉斯不服气地答称，「我是个斗士，不是轻言放弃的人」；并坚称，「我是个愿意挺身而出的人，我愿意作出困难的决定」。

她并坚称：「我的作法是为了国家利益，以确保我们的经济稳定。」

特拉斯上周做出了两次令她颜面扫地的政策大转弯，取消为最高所得者减税和提升企业所得税的计画，并将其亲密盟友、财政大臣夸腾（Kwasi Kwarteng）炒鱿鱼。

在任命韩特（Jeremy Hunt）继任财政大臣后，她同意进一步改弦易辙，取消几乎所有其他减税措施，并在为消费者设定能源价格上限方面做出退让。

调查发现，保守党选出特拉斯担任党魁和首相后不到两个月，大多数党员现在认为她应该走人。

© 2022 AFP