3D列印枪枝虽未成气候 欧美专家吁防患未然

（法新社巴黎18日电） 尽管目前极右翼分子对3D列印枪枝的兴趣有限，这类自制枪枝在欧洲社会也远远还不到泛滥成灾地步，但多国警方查扣愈来愈多以列印零件所制枪枝的事实，仍敲响这项新威胁的警钟。

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2013年，自称「加密无政府主义者」的美国武器爱好者威尔森（Cody Wilson）示范了一把大多以3D列印零件打造的手枪，并在网路分享设计图。自此之后，这类自制枪枝已愈来愈普遍。

威尔森这支器示范片，在美国这个枪枝管制法规松散、大规模枪击血案频传的国家掀起警讯。

而在欧洲，光是今年9月，冰岛警方已逮捕了4名涉嫌策划「恐怖袭击」的人士，并没收多把3D列印的半自动武器。同一个月份，西班牙当局在巴斯克自治区（Basque Country）也发现了一个40多岁男子的非法枪枝厂房。

欧洲刑警组织（Europol）发言人米哈洛娃（Ina Mihaylova）说：「快速演变的先进科技，或许会导致这在不久的将来成为更严重的威胁。」

传统武器拜序号和验证标记之赐，很容易追踪；但这些「自制」枪型要追踪起来就没那么容易。

米哈洛娃表示，目前来说，「犯罪市场上可得的专业制造武器的品质，与3D列印/自制武器的品质仍相去甚远」。

她补充说，「完全由塑胶制的3D列印枪枝通常无法抵挡实弹的压力」，它们需要金属制成的枪管、枪膛或撞针。

但法国卢恩大学（University of Rouen）弹道学专家戈布拉斯（Christian Goblas）表示，「3D金属列印」有可能在未来10年变得更便宜、更易入手，这可能会使自制武器更耐用也更可靠。

尽管如此，位在伦敦的国际激进主义研究中心（ICSR）高阶研究员巴斯拉（Rajan Basra）认为，以3D列印方式自制武器对枪枝爱好者或自由主义者来说，主要还是好奇而已。

就算在枪枝管制严格的国家，买家也有比3D列印枪枝更好的选择。比如，在法国，你可以在黑市以500至1500欧元（约新台币1.6万至4.8万元）价格买到卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）突击步枪。

以3D列印零件制成的武器做案，最知名当属德国2019年的一起枪击案。

一名枪手在东部城市哈雷（Halle）想闯入犹太教堂未成后杀害了两人。攻击者制作的影音显示，他的武器一再卡弹，影片中可以听到他说：「至少我展示出自制手枪有多废。」

国际激进主义研究中心另一位研究员克劳福（Blyth Crawford）表示，这起攻击是特例，「3D列印枪枝尚未被视为真的可以用来替代要进行大规模枪击的真枪，因为它们受过的考验相对要少」。

美国智库外交关系协会（Council on Foreign Relations）反恐研究员魏尔（Jacob Ware）同意克劳福的说法，说并非所有极端分子都热衷花这么多功夫去制作一把枪。他说：「目前，3D列印不太可能成为恐怖主义的未来。」

然而，他补充说：「司法系统应该走在前端…防患未然，以免为时已晚」。

© 2022 AFP