伊朗反政府示威延烧 传女学生遭殴后身亡

（法新社赛普勒斯首都尼柯希亚20日电） 伊朗反政府示威持续延烧。教师工会表示，1名15岁女学生上周在安全部队对其学校的突袭中遭到殴打，此后不幸丧命，工会敦促当局停止杀害「无辜」示威者。

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法新社报导，教师工会表示，安全部队的便衣人员上周突袭伊朗西北部阿达比尔（Ardabil）的沙赫德高中（Shahed High School），受害女学生帕纳希（Asra Panahi）被殴打并于13日过世。

事发当天，一群学生被带到镇上参加一场「思想活动」。该地点被认为是艾米尼（Mahsa Amini）之死示威的核心地带。

工会表示，当时一些学生开始高呼反歧视和反不平等口号，此后他们「遭到便衣人员和蒙面妇女的暴力对待与侮辱」。 工会在17日发布的声明中说，这些学生返回学校后，又再次遭到殴打，「此后，一名叫做帕纳希的女学生在送医后不幸逝世，还有一些学生被捕」。此外，另一名学生遭殴后陷入昏迷，目前尚未清醒。

伊朗国营电视台后来播出帕纳希家人的采访内容，家属说她死于心脏衰竭。 阿达比尔选区的国会议员墨沙维（Kazem Mousavi）则说，帕纳希是「吞药自杀」。 工会在18日发布的声明中猛烈抨击学校未经父母同意，就让学生参与「思想活动」。

声明称，「本会呼吁政府、军方与安全部队停止对学校的侵犯…也不要再杀害无辜者和手无寸铁的示威民众」。

包括国际特赦组织（Amnesty International）在内的人权组织联盟17日表示，安全部队对艾米尼抗议活动的镇压，已导致至少23名可确认身分的儿童死亡。

© 2022 AFP