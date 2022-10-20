伊朗抗争与镇压方兴未艾 艾米尼之死怒火延烧

（法新社德黑兰20日电） 伊朗库德族女子艾米尼之死引爆席卷各地的怒火。分析认为，当局和抗议人士目前处在「不稳定平衡」情况下，双方都无法克服对方造成的挑战，示威浪潮料还会再持续一段时日。

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22岁的艾米尼（Mahsa Amini）因「不当着装」而遭道德警察逮捕，9月16日在拘留期间死亡，一个多月来引爆雨后春笋般遍地开花的示威浪潮。

尽管安全部队镇压已经造成至少122人丧生，持续上演的抗议行动，凸显诉求推翻体制内神职机构的这股风潮恐将坚持到底。

除了手机之外，手无寸铁的年轻人运用快闪式抗议、高楼外墙投影、将喷泉水染成鲜红色等诸多战术，延续示威势头持久不辍。

女性在这场抗争中带头冲锋陷阵，她们摘下头巾一把火烧了，游行示威的时候高喊「女人、生命、自由」，更在世界各地掀起一波浪潮。

尽管通讯软体WhatsApp和社群媒体Instagram等热门手机应用程式网路连线被切断，年轻一代高手们还是想出办法对外散播抗议影片。

相关画面可以看到执法人员和老百姓上演猫捉老鼠游戏：汽车驾驶按鸣喇叭对抗议民众相挺，并且用车身挡路，拖延安全部队行动。有人推倒垃圾箱挡住街道，有的垃圾箱被放火焚烧，也可以看到车轮朝天的警车。

抗议现场也经常可以看到摩托车后座上的警察用鸟弹、摧泪瓦斯镇压示威民众，甚至还用漆弹给人留下污渍，最终再对他们进行追踪。

总部在美国的人权组织「现在就为阿拉伯世界争民主」（Democracy for the Arab World Now）资深伊朗问题分析家梅曼利安（Omid Memarian）说：「相较于过去，这场新一波抗争有更去中心化、无特定人士和组织领导、提出诸如政策变革等特别诉求的趋势。」

现场画面也可以看到妇女削发抗议，此举在波斯民间传说中有化悲愤为抵抗的象徵。

不敢走上街头的人则以其他更谨慎方式力挺抗议诉求，这包括两周前有艺术家将德黑兰一处喷泉水源染红，使它看起来好像喷出鲜血，藉以对致命镇压表达抗议。 骇客人权团体「阿里的正义」（Edalat-e Ali）则骇入伊朗国家电视台，将伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的脸部影像加上被瞄准当成靶心和陷身火焰的特效。

社群媒体上甚至可以看到，女学生们背对镜头摘下头巾，然后对着教室墙上挂的哈米尼肖像比中指。 独立研究人员皮鲁兹（Mark Pyruz）分析社群媒体上的影片和图像证据，他认为，9月21日是这波抗议的高峰，这股浪潮于本月缩减下来，但「尽管经历高峰和低谷，仍然有先前几场抗议期间没有出现的某种程度持续性」。 华盛顿近东政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）伊朗专家罗姆（Henry Rome）预期这场抗争还会持续一段时间。

他说：「现阶段而言，当局和抗议人士处在一种不稳定平衡，双方都无法克服对方造成的挑战，意味这一波抗议风潮和暴力恐怕会持续下去，还要再拖一段时间。」

© 2022 AFP