俄军撤退 被弃装备和武器加入乌军抗敌行列

（法新社巴黎20日电） 分析人士表示，乌克兰部队收复失地的同时，正在收缴俄罗斯人逃跑时遗弃的军用车辆和武器，其中有些已被用来对付入侵的俄军。

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俄罗斯及其邻国乌克兰大多使用类似的苏联时代装备，乌克兰人通常不需接受太多训练即可使用任何遗留的装备。

俄军2月下旬入侵乌克兰并占领大片领地，但自8月以来乌军已夺回乌国东北部和南部许多失地。

英国情报分析公司詹氏资讯集团（Janes）一位要求匿名的分析师说：「乌克兰人缴获许多陆地装备。」确切数量很难知道，但詹氏估计至少有200辆车辆、45辆战车、70辆步兵战斗车（infantry fighting vehicles）和30门火炮。

其中许多似乎是在东北地区哈尔科夫（Kharkiv）的战斗中被缴获。这位分析师说：「在那个地区，部队确实逃走了，他们显然认定搭乘民用车辆会比坐装甲车跑得更快。」

在南部赫松地区（Kherson），法新社记者本月某天早上看见约20辆战车，以及火箭发射车和运输车辆，显然被摧毁或损坏。仅数小时后，其中约6辆似乎被运走。

前线几公里外，他们看见3辆苏联时代的BM-27「飓风」（Uragan）多管火箭发射车、一辆俄军BM-21「格勒」（Grad）多管火箭发射车和一辆俄军运兵车残骸。

一位乌克兰战士告诉法新社：「这辆运兵装甲车面向南方。这意味它的乘客正在逃离。」他说，大约十几辆堪用飓风火箭发射车很快就会被送交给乌军部队使用。

乌克兰国防部17日在推特发布一段影片，内容为乌克兰车辆将一辆据称是「最新型号」的俄罗斯T-90A战车从河里拖上岸。

国防部推特标题写道：「秋天已到来…现在该让他加入乌军的行列了。」

华盛顿「新美国安全中心」（Center for New American Security）专家考夫曼（Michael Kofman）表示，乌克兰人欢迎所有缴获的装备。他说，乌军攻击时，仍使用许多民用车辆和轻型装甲车辆。「这并非什么特殊战术，乌克兰人仍缺乏战斗装甲车」。

尽管西方提供乌克兰一波又一波装备和武器，但乌军的基本配备可追溯到苏联时代。这意味即使一些废弃的俄军装备已无法使用，仍可以作为零件的来源。专家称，被摧毁的装甲车未被烧毁的零件，如发动机、悬吊装置仍很有价值…甚至俄罗斯也已经停产。

法国军方一名高级官员称，俄罗斯人也为敌人提供便利。他说，在通常情况下，「你会在放弃装备之前先予以摧毁」。然而，俄军司令部可能没下达这项命令，或者他们没装备这么做。

乌克兰人开玩笑称，他们一个机械化旅参与哈尔科夫攻势，完成任务时因缴获许多战车，成了一个装甲旅。

上述詹氏分析师说，从长远看，缴获俄军武器和装备对乌克兰的盟友来说也是好消息。他说：「西方情报机构和技术人员将有机会评估俄罗斯的装备。」（译者：杨明��/核稿：陈政一）

© 2022 AFP