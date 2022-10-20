恒星诞生过程创生之柱 NASA释韦伯望远镜新照

（法新社华盛顿19日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，韦伯太空望远镜捕捉到「创生之柱」的壮丽奇观，这是由星际气体和尘埃组成的巨型柱状体，里面布满正在形成的年轻恒星。

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「创生之柱」（Pillars of Creation）是现代天文学中最着名且最令人叹为观止的宇宙奇景之一，哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）于1995年首度拍到这个恒星诞生美景后，在全球文化圈掀起一股潮流，从T恤到咖啡杯等商品都印着创生之柱影像。

3个月前接替哈伯的韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）拍下新的绝美影像，显示在距离地球约6500光年的巨蛇座（Serpens）鹰星云（Eagle Nebula）区域中，耸立着由稠密气体和尘埃组成的巨大高耸云柱，里面有年轻的恒星正在形成。

哈伯2014年再度拍摄到更清晰、更广阔的创生之柱景象，但韦伯的主要成像设备近红外相机（NIRCam）更加精良，可以捕捉人眼看不到的近红外线波长，拍摄到涵盖约8光年区域的创生之柱画面，图像已「转化」为可见光，呈现五彩斑斓的奇景。

NASA表示，新画面「将有助于研究人员更精准地确定新生恒星数量和该区域的气体和尘埃量，来改进他们的恒星形成模型」。

© 2022 AFP