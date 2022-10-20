法国开铡 人脸辨识公司Clearview AI挨罚

（法新社巴黎20日电） 法国今天以违反隐私法为由，对美国人脸辨识系统公司Clearview AI开铡，处以2000万欧元罚款。

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Clearview AI在未取得许可的情况下，从网站和社群平台搜集脸部图像，并将其庞大的脸部资料库进入权限出售给执法部门等客户。据报，Clearview AI资料库约有200亿张照片。

隐私权倡议人士在全球对这种商业模式提出告诉，并且已在美国取得胜诉，迫使该公司停止出售旗下主要资料库权限给私人客户。

法国的资料监督机构资讯与自由全国委员会（CNIL）受理的Clearview AI案件，是欧洲各地隐私权倡议人士提出的一连串案件之一。Clearview AI在义大利和英国已挨罚。

法国的CNIL去年裁定Clearview非法处理个人资料，同时下令停止。不过，CNIL今天表示，Clearview迄今未回应。

除了祭出2000万欧元罚款外，CNIL再度下令Clearview停止收集法国居民的资料，以及删除之前已搜集的资料。

Clearview AI有2个月的时间遵从这项命令，否则将面临每天10万欧元的罚款。

© 2022 AFP