纽西兰拟开徵牛羊「打嗝放屁税」 全国业者发动示威抗议

（法新社威灵顿20日电） 纽西兰日前公布应对气候变迁的计画，要求畜牧业者为牲畜打嗝、放屁排放出的温室气体缴税，这项争议计画随即引起业者反弹。大批畜牧业者今天走上各大城市街道，表达抗议。

广告 继续浏览后续

法新社报导，曳引机、搬运车和各种农用车辆组成的车队扰乱了首都威灵顿（Wellington）、奥克兰（Auckland）和其他主要城市的交通。大批示威者要求政府放弃开徵动物「排气税」的计画。

本月稍早，纽国总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示，针对纽国600万头牛和2600万头羊排放的甲烷气体以及牲畜尿液中的一氧化二氮（nitrous oxide）徵税的计画，将成世界首例。

成千上万的畜牧业者今天走上街头，挥舞标语，痛批这项政策「很糟糕」。他们警告税收将使食品变得更加昂贵，他们的生计也将陷入危机。

在威灵顿，一名示威者表示，「多数农民都受够了。继续务农变得越来越困难，而且这个政府并没有真正支持我们，现在的日子真的很不容易。」

研究显示，虽然大气中二氧化碳浓度比甲烷还高，甲烷在大气中停留的时间也不长，但它的暖化效应比二氧化碳更强。

科学家认为，尽管甲烷只占所有温室气体的一小部分，但它对全球气温上升的贡献约占30%。 阿尔登则认为，徵税是实现气候目标的必要手段，但她也说可能愿意妥协。她在奥克兰告诉记者，「我们正与农民和食品生产商讨论最佳制度」。

© 2022 AFP