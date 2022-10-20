美军将领：美国必须准备因应中国犯台

（法新社华盛顿20日电） 美国海军军令部长吉尔迪上将表示，中国最快可能今年入侵台湾，美军必须准备因应，此番言论凸显华府对于北京犯台意图的高度警戒。

广告 继续浏览后续

美国海军军令部长吉尔迪（Michael Gilday）是最新一位表达忧心，担忧中国国家主席习近平可能比外界先前所认为更愿意夺下台湾的美国高阶官员。

吉尔迪上将昨天发表这项评论后，台湾国安局长陈明通今天警告，北京武力攻台没有赢的可能，会造成国际上经济制裁、外交孤立。

取得第3个5年任期的习近平，16日于北京人民大会堂发表中共20大报告，在展望台湾议题时强调，坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。

吉尔迪上将在华府智库大西洋理事会（Atlantic Council）进行讨论时，被问到有关习近平的演说，以及他是否认同另一位美国上将的看法：北京准备在2027年以前攻台。

吉尔迪表示：「并非仅看习近平怎么说，还要看中国的行径和他们做了什么。」

「过去20年来，我们看到他们兑现许下的每一项承诺，比他们提到要兑现的时间还早。」

他还说：「所以当我们讨论有关2027年窗口时，在我脑海里，肯定还有个2022年窗口，或可能是2023年窗口。」

「我不能排除这种可能性。我这样说完全不是要危言耸听。只是我们不能期盼这种可能性凭空消失。」

俄罗斯今年2月入侵乌克兰，中国未予以谴责，引发外界担忧北京可能会采取类似行动对付台湾2300万人民。

国安局长陈明通今天在台北告诉媒体，他要郑重告诉北京当局，武力攻台没有赢的可能，两岸应相互尊重、各自发展，才是人民的幸福。

「武力攻台没有赢的可能，会造成国际上经济制裁、外交孤立，断送中华民族伟大复兴，成为中华民族罪人。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）于17日表示，北京希望大幅加快夺取台湾的时间表，他也示警，习近平正带领中国走向更激进的方向。

布林肯更警告台湾若发生战事，将对全球贸易造成「巨大的冲击」。

© 2022 AFP