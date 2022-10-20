美控5俄罗斯人向莫斯科输送美国军事技术

（法新社华盛顿19日电） 美国当局今天控诉5名俄罗斯人涉嫌向俄罗斯武器制造商运送美国电子元件，其中有些在乌克兰战场被发现。

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此外，3名拉脱维亚人和1名乌克兰人也因试图向俄罗斯运送美国制造的高精度工业磨床而受到指控；美国司法部说，武器制造商或核武器计画可能使用这种磨床。

司法部表示，这两起案件涉及杜拜和德国等多个国家的幌子公司，目的在于规避美国和全球对俄罗斯的制裁。

第一起案件涉及向美国制造商购买敏感技术，像是用于战斗机、飞弹系统、智慧弹药、雷达和卫星的先进半导体和微处理器。

司法部表示，俄罗斯人欧瑞霍夫（Yury Orekhov）、鄂斯（Artem Uss）和其他3人利用1家总部位于德国汉堡（Hamburg）的公司展开行动，将部分技术运送给受美国制裁的俄罗斯国防企业，欧瑞霍夫曾于2019年前往美国采购零件供俄罗斯制造的苏恺（Sukhoi）战机使用。

司法部说：「在乌克兰战场缴获的俄罗斯武器中，发现了透过犯罪计画取得的某些类型电子元件。」

司法部还说，欧瑞霍夫、他的俄罗斯同伙和两名委内瑞拉人也被控利用这家德国公司作为幌子，从委内瑞拉向俄罗斯和中国运送「数亿桶石油」，违反全球制裁。

这5名俄罗斯人和两名交易人被控串谋诈骗美国、违反制裁、欺诈和洗钱。

欧瑞霍夫和鄂斯17日分别在德国和义大利落网，当局将寻求将他们引渡至美国受审。

在另一起案件中，3名拉脱维亚人和1名乌克兰人安排购买1台美国制造的座标磨床，表面是为欧洲市场采购，实际上是想将其运往俄罗斯。这台磨床已被拉脱维亚当局截获。

这3名拉脱维亚人昨天被捕，乌克兰人6月则在爱沙尼亚落网。

4人被控串谋诈骗美国、走私和洗钱。司法部也正在寻求引渡他们。

© 2022 AFP