艾米尼家属驳斥伊朗官方调查结果 要求重查死因

（法新社德黑兰20日电） 伊朗库德族女子艾米尼之死引发抗议潮，德黑兰当局公布官方验尸报告认定艾米尼并非死于殴打。律师表示，艾米尼家属已驳斥官方报告结果，并要求由另外的单位重新调查死因。

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22岁的艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好头巾遭道德警察逮捕，9月16日在拘押期间死亡，民众指控警方毒打艾米尼致死，但当局否认，称艾米尼死于心脏病。法医报告指死因无关殴打，为脑部缺氧引起多重器官衰竭。

艾米尼死后3天，她的父亲艾姆贾德（Amjad）告诉伊朗法斯通讯社（Fars），艾米尼「健康状况绝佳」。

10月7日出炉的一份法医报告指出，艾米尼身亡「并非因为头部、重要器官和四肢遭到殴打」。

代表艾米尼父母的其中一名律师尼克巴克特（Saleh Nikbakht）告诉伊朗「国民信心报」（Etemad）：「律师团在答辩状中驳斥法医的报告」。

艾米尼的父母要求「有（家族信任的）医师在场的情况下，由另外一个委员会重新调查死因」。

尼克巴克特指出：「如果没有厘清调查过程，以及搞清楚参与逮捕和移送艾米尼至道德警察总部的个人或多人的角色，就不可能捍卫（艾米尼）父母的权利，和解决死因的谜团。」

艾米尼家属上个月控诉逮捕她的警员，并呼吁当局公布艾米尼遭拘押期间的所有照片和影片。

根据尼克巴克特所述，总检察长已承诺「在调查的过程中，会告知艾米尼家族指定的医学团队」。

尼克巴克特还说，艾米尼家族要求司法机关「从艾米尼父母提供的10位医师名单中，邀请5位神经内科、神经外科医师、1位心脏科医师、1位精神科医师。」

© 2022 AFP