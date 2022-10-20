芬兰拟改建边界围栏 阻挡俄罗斯人

（法新社赫尔辛基20日电） 铁幕倒下30多年后，俄罗斯入侵乌克兰，如今芬兰打算在与俄国的边界上竖起带刺的铁丝栅栏。

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申请加入北大西洋公约组织（NATO）的芬兰本周宣布，国会普遍支持换掉现有的木头围栏，改用更坚固的障碍物来阻挡俄国人与移民。

原有的木头围栏设计目的主要是防止牲口沿1300公里的边界四处游荡。

芬兰总理马林（Sanna Marin）在首都赫尔辛基告诉记者：「希望这项工程可以尽早开始。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）下达动员令后，9月有一波俄国人涌入芬兰，但后来芬兰展开取缔并严格限制他们入境。

爱沙尼亚、拉脱维亚和波兰也已开始，或是计划加强守卫与俄罗斯的边界。

芬兰边境防卫队表示，有必要在最关键的区域建立130至260公里长的栅栏，尤其是在最常出现跨境交通的芬兰东南部。

不同于牲口栅栏，拟在欧洲与俄国最长边界上建造的新围栏，是一座高大、坚固的金属围栏，最上面还有铁丝网。

这项计画预估将耗资数亿欧元，一开始会先试盖几公里长，预计3至4年完成全部围栏。

芬俄边界多半是难以通过、远离人烟的森林地形。新围栏不会涵盖整个边界，但将有助于侦查边界上的大规模移动，把移民集中在更小、更容易管理的区域。

© 2022 AFP