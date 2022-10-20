菲律宾弃俄采购合约 改买美国军用直升机

（法新社马尼拉20日电） 菲律宾取消向俄罗斯采购16架米17（Mi-17）直升机的合约后，总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，马尼拉将向美国采购重型军用直升机。

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菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）的政府先前与俄国签订价值2亿1600万美元（约新台币69亿元）的米17直升机采购合约，但在莫斯科今年2月侵略乌克兰、继而遭到大范围制裁后，菲律宾政府已在其后几个月取消交易。

不过，菲律宾媒体今天稍早引述俄罗斯驻菲国大使巴夫洛夫（Marat Pavlov）说法报导，这起采购交易依旧有效，制造商仍持续进行这批米17直升机的组装工作。

然而，今年5月当选菲律宾总统的小马可仕今天证实这笔交易已破局，他在一场企业论坛上表示：「我们已经从美国取得替代的（重型直升机）供应。」

小马可仕还说：「不幸的是，我们已支付一笔头期款（给俄罗斯制造商），我们现在希望能进行协商，寻求至少取回一部份比例的付款。」

法新社无法联系上俄罗斯驻马尼拉大使馆以询问评论。

小马可仕并未具体说明菲律宾会改买哪一款美国直升机，仅表示直升机将在波兰生产制造。

菲律宾驻华府大使罗慕德斯（Jose Romualdez）今年8月曾告诉记者，马尼拉寻求采购美国契努克式（Chinook）直升机来取代俄制米17。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

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