蒲亭提高戒备状态 莫斯科市长：首都如常运作

（法新社莫斯科19日电） 俄罗斯总统蒲亭已经宣布，让首都莫斯科市在内的数个地区进入「提高戒备」状态，可能限制交通并加强安全措施。莫斯科市长索比亚宁则说，首都1250万人的生活将「运作如常」。

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蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布俄国吞并的4个乌克兰地区实施戒严，同时还使莫斯科市在内的俄国数个地区进入「提高戒备」状态，这项命令可限制首都的交通运输并加强公共秩序。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）一直试图让首都如常运作，他今天表示：「我必须强调说，目前没有实施任何会限制正常生活步调的措施。」

索比亚宁在通讯软体Telegram发文指出：「确保经济稳定、安全措施、武装部队的协同，以及紧急情况下的应对、民防、保护手段等任务，将由相关的联邦和城市当局完成。」

蒲亭宣布局部军事动员令以来，莫斯科市因为西方企业撤离、城内部分中产阶级离去而深受冲击。

另外，蒲亭也让莫斯科当局并吞的克里米亚（Crimea）及数个俄国南部地区都置于新的安全措施之下，这些地区可能会限制人民行动。

不过，罗斯托夫州（Rostov）州长戈卢别夫（Vasily Golubev）表示，对当地人来说，什么都不会改变。 戈卢别夫在Telegram发文表示：「我想强调的是，对居民们来说没有特别的变化…在罗斯托夫州，并没有行动禁令。」

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