西方控伊朗制无人机袭乌克兰 俄伊：无根据且未证实

（法新社纽约联合国总部19日电） 俄罗斯今天警告联合国，不要对据称伊朗制的无人机攻击乌克兰一事进行调查，在欧盟准备祭出新制裁之际，莫斯科与德黑兰同声否认这项武器的来源。

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美国、法国和英国针对伊朗涉嫌向俄罗斯出售无人机一事，召开安理会闭门会议。他们形容此举违反联合国对伊朗的武器限制。

欧盟和美国双双表示，他们握有伊朗对俄国供应「见证者-136型」（Shahed-136）无人机的证据。这种低成本的无人机会在着陆时爆炸，被认为是造成乌克兰首都基辅17日5人死亡、以及民用基础设施遭到破坏的罪魁祸首。

乌克兰表示，乌军在1个多月里就击落超过220架伊朗无人机，照片似乎显示这些无人机与伊朗有关。乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）已表示向总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）呈交一份关于与伊朗政府正式断交的提案。

俄罗斯外交官纪柏梁（Dmitry Polyanskiy）谴责这种「毫无根据的指控与阴谋论」。

他在安理会外告诉记者：「俄罗斯军队在乌克兰使用的无人飞行载具（UAV）是在俄国制造。」「我建议你们不要低估俄罗斯无人机产业的技术能力。」

纪柏梁警告联合国，不要对伊朗强制执行部分既有制裁，在乌克兰进行任何实地调查。

他说：「这支小组并未获得进行调查的授权，也非制裁委员会的一份子，所以这绝对不专业与具政治性。」

纪柏梁表示，如果联合国秘书处或秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）持续行动，「我们将不得不重新评估与他们的合作，这几乎不符合任何人的利益」。

伊朗驻联合国特使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）也驳斥有关无人机转移「毫无根据且未获得证实的说法」，还说德黑兰希望以「和平方式解决」这场战争。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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