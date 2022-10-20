Medibank遭网路攻击 骇客威胁曝光澳洲名人个资

（法新社雪梨20日电） 骇客威胁要曝光盗走的1000位澳洲名人健康数据，澳洲政府今天表示这起网路安全事件是「巨大的警钟」。

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澳洲最大私人医疗保险公司之一Medibank今天表示，骇客声称窃取200 GB的资料。

Medibank在提交给澳洲证券交易所的声明中表示：「犯罪分子提供了100份保单的纪录样本。这些保险索赔资料包括客户接受医疗服务的地点，以及与他们诊断和动手术相关的代码。」

随着昨天早上出现有关骇客攻击的细节，Medibank宣布暂停交易。

骇客威胁要泄露或出售数据，首先是1000名澳洲名人，除非Medibank支付赎金。

澳洲第2大电信业者Optus上个月坦承遭骇客攻击，占总人口几乎1/3、约900万名澳洲人的个资外泄。这是澳洲史上最大规模的个资外泄事件之一。

澳洲内政部长欧尼尔（Clare O'Neil）今天表示，不能再将网路安全视为理所当然。

她告诉澳洲广播电台（ABC Radio）：「加上Optus骇客攻击事件，这对国家来说是个巨大的警钟。」（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2022 AFP