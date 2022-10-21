天然气价格设上限 欧盟论辩后仅达空泛共识

（法新社布鲁塞尔21日电） 欧盟各国领导人今天就天然气价格设定上限论辩11小时，最终仅取得空泛共识，保护欧洲消费者免受能源价格飙涨之苦的上限价格与具体时间表仍无法敲定。

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俄乌战争导致天然气价格暴涨，经过长达11小时就各种降低能源费用措施的马拉松辩论后，取得初步共识。

因各成员国能源结构迥异，欧盟27国数月来为究竟该采取哪些共同应对举措争执不下。

虽然公开宣布的文本展现团结，但后续谈判困难重重仍显而易见。各国将在下周于卢森堡召开的欧盟能源部长会议继续下一步。 欧盟执委会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在记者会表示，成员国领袖峰会达成的共识，订下「继续就能源价格问题开展工作的坚实路径图」。 发布的文本呼吁欧盟执委会和欧盟各国在未来几周内，寻找保护消费者免受高价格冲击的方法，「同时保持欧洲的全球竞争力…以及单一市场的完整性」。

欧盟理事会（European Council）主席主席米歇尔（Charles Michel）表示「能源危机对欧盟内部市场构成威胁」，强调需「最大程度协调」来保护欧盟内部市场。

© 2022 AFP