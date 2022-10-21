强生可能回锅英相 反对者认该先厘清派对门

（法新社伦敦21日电） 英国首相特拉斯昨天宣布辞去执政党保守党党魁，有支持者高呼「让前首相强生回来」，批评者则称强生回锅是对英国人民的「侮辱」，强生回任可能性对早已纷乱的政局火上添油。

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英国前首相强生（Boris Johnson）7月20日在国会进行告别演说，在将他拉下马的自家保守党议员给予的最后喝采中，他用西班牙文说：「下次见，宝贝！」（Hasta la vista, baby!）。他当时已对可能回来完成未竟志业埋下伏笔。

根据「泰晤士报」（The Times），强生打算出马参选党魁，认为这是符合「国家利益」的作法。

部分保守党人则企图在推特（Twitter）掀起「#让波瑞斯．强生回来」（#BringBorisBack）的标注热潮。

保守党议员克拉克-史密斯（Brendan Clarke-Smith）告诉「天空新闻网」（Sky News），下任首相需要来自选民和党员的「授权」，他必须是「真正可以成为赢家的角色」，而且「强生符合所有条件」。

然而，保守党国会议员盖尔（Roger Gale）意见相反，他认为强生应被禁止参选，因为强生仍因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间的「派对门」（partygate）丑闻接受国会调查，他也正是因此下台。

盖尔说，「直到调查完成，判定他究竟是有罪或是清白之前，不应该有让他重返政府的可能性」。

反对党工党党魁施凯尔（Keir Starmer）则重申，他认为强生不适合当领导人。

他告诉英国广播公司（BBC），「如果经历了这场实验、混乱和经济损失，他们竟想回到3个月前，重新让那个被认为不适合的人掌权，我认为这只是往大众伤口上撒盐」。

不过强生的野心可能会碰到保守党设下的高门槛阻碍，这次每名参选人必须获得100名党籍国会议员联署提名才能参选。

伦敦大学玛丽皇后学院（Queen Mary University of London）政治学教授贝尔（Tim Bale）告诉法新社，「我不认为议员们想要回到过去，挑选他们几个月前才逐出唐宁街的同一个人」。

他说，「当时有2/3选民想要他下台。以为选民会想要强生回来，根本是在痴人说梦」。

© 2022 AFP