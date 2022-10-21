民主党期中选举告急 拜登赴宾州为费特曼造势

（法新社法新社20日电） 美国总统拜登今天前往宾州为费特曼（John Fetterman）造势，大赞美国基础建设和制造业的重生。费特曼的选情受到密切关注，因为那可能会是民主党避免在期中选举惨败的关键。

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拜登此行先到匹兹堡，在当地参观了一座刚修复的桥梁，并藉此机会宣传他力推的基础建设计画。拜登之后和费特曼一起参加晚间在费城举行的募款餐会。

拜登在蕨谷桥（Fern Hollow Bridge）边临时搭建的讲台上表示，即便两党在国会旗鼓相当，但他领军的民主党让全国基础建设所需的支出通过 ，这是美国史上「最重要的投资」。

蕨谷桥正好在拜登8个月前造访的那一天坍塌，这座桥目前已经几乎重建完成，成为白宫基础建设政策的典型代表。根据白宫的基础建设政策，当中包括修复全国数万座桥梁。

拜登说：「没有其他地方比这里更适合用来讨论重建美国的骨干中产阶级。」

他提到建筑工地排成一整排的重型建筑设备时说：「我希望你们有跟我一样的感受，那就是自豪，为我们同心协力所能缔造的成就感到骄傲。」

在与共和党候选人知名外科医师奥兹（Mehmet Oz）的选战中，费特曼曾是极被看好的领先者，但现在两者的差距已经缩小，这反映出民主党希望维持国会脆弱控制力的美梦日益渺茫。

费特曼曾于5月中风，奥兹的竞选团队把费特曼的健康问题当作选战中主打的重点，声称在医学上来说，费特曼不适合担任公职。

费特曼的医生本周发表公开信，称费特曼足以承担公职的「一切职责」。不过，费特曼25日与奥兹进行辩论时，费特曼的表现仍将被放大检视，看他是否有身体上或认知上的弱化迹象。

费特曼9月中还享有11个百分点的领先优势，但最新民调显示，目前缩小只剩下5个百分点左右。

由于拜登的支持率大幅滑落至40%，部分民主党候选人甚至要求他不要同台助选。

© 2022 AFP