泽伦斯基：乌克兰供电系统沦战场 冬季取暖陷危机

（法新社基辅20日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄罗斯攻击乌克兰能源设施，让乌国电网沦为「战场」，引发民众逃向欧洲联盟国家的新一波出走潮。

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综合路透社与法新社报导，泽伦斯基本周稍早表示，俄罗斯已经摧毁了乌国大约1/3的发电厂，导致冬季降临时停电停水。基辅今天首度下令全国限电。

联合国表示，约为战前乌克兰人口19%的770万人于2月24日俄国入侵后逃离家园，目前在欧洲各地讨生活，一些难民一直找不到收入还过得去的工作。

泽伦斯基在对欧盟理事会（European Council）演说时指出：「俄罗斯领导层已下令将能源系统变成一个战场，对我们在欧洲的所有人再次这样做，后果非常危险。」

泽伦斯基办公室今天公布了这段预录谈话影片。他说：「俄罗斯正在挑起乌克兰人新一波移民潮，出走到欧盟国家。」

他表示：「俄罗斯对我们的能源设施进行恐怖袭击，其目的是竭力在今年秋冬季制造乌克兰的电力与供暖问题，因此会有更多的乌克兰人前往欧洲国家。」 他说，为因应这种情况，盟邦应提供更多防空系统，以及对伊朗实施加码制裁，因德黑兰生产了莫斯科正在使用的一些无人机。（译者：纪锦玲）

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