男演员控凯文史贝西猥亵　陪审团裁定证据不足

（法新社纽约20日电） 美国男演员安东尼瑞普指控奥斯卡影帝凯文史贝西（Kevin Spacey）在他14岁时猥亵，纽约的陪审团今天认定证据不足，法院驳回这起求偿4000万美元的民事诉讼。

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根据美国纽约南区联邦地区法院说法，陪审团裁定「被告无须承担法律责任」。

现年50岁的安东尼瑞普（Anthony Rapp）作证时说，凯文史贝西当时在床上爬到他身上，将鼠蹊部压在他的臀部上，直到他挣脱了出来。凯文史贝西在庭上否认这项指控。

安东尼瑞普指称时间是在1986年，地点在凯文史贝西家一场派对中，当年他14岁，凯文史贝西26岁。

凯文史贝西今天离开法院时拒绝回答记者的提问。

凯文史贝西的律师凯勒（Jennifer Keller）告诉媒体，她的当事人很感谢陪审团「识破这些不实指控」。

凯勒说：「接下来史贝西先生将证明他受到的所有指控都是子虚乌有。」 现年63岁的凯文史贝西曾以「美国心玫瑰情」（American Beauty）和「刺激惊爆点」（The Usual Suspects）分别拿下奥斯卡影帝和最佳男配角奖，但在20多名男性指控他有不当性行为后，他的演艺生涯几乎停摆，在Netflix政治阴谋影集「纸牌屋」（House of Cards）被除名，电影「金钱世界」（All the Money in the World）中的戏份全被删光，换人重拍。

© 2022 AFP