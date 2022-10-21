美国小店家化身超级英雄 帮助贫困百姓抗通膨

（法新社亚特兰大21日电） 经济学家老是说天下没有白吃的午餐，但美国南部城市亚特兰大一家另类的商店，正为那些受到物价飙涨冲击的穷苦民众提供免费食材。

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美国乔治亚州首府亚特兰大一家名为「杂货站」（The Grocery Spot）的小店中，可见民众搬走免费的大蕉、冷冻肉和其他食材。

这间大约两年前开张的杂货店透露，近来顾客数暴增。

50多岁的妇人麦吉（Theresa McGhee）说道：「最近去过超市吗？随便挑几样东西就要100美元（约新台币3240元）。」

亚特兰大通货膨胀率约为12%，是今年物价涨幅最高的美国城市之一。

麦吉表示，「贪婪」是这波危机的根源，从民选政客的贪婪到大企业的放肆都有关系。

「杂货站」的人员每周花费超过400美元在柴油上，且开车在乔治亚州各地寻找未售出的商品，然后带回店中重新分配；每天开门营业，就有将近500人进入店中扫货。

这个慈善团体创办人琼斯（Matt Jones）告诉法新社：「近来出现这群没有人照顾的贫困民众。」

这位陆战队退伍军人表示，政府宣称要提供大家补助都是胡说八道，政府应该真的伸出援手。

「杂货站」让客人凭良心自行决定付多少钱，结帐时会邀请客人小额捐款，但没有强制。

每次只要有人捐款，店员都会大声摇铃让大家知道。

这个团体也活跃于社群媒体，运用设立的帐号筹款。

一名店经理说：「我们一直想成为自己的超级英雄，我感觉自己像罗宾汉（Robin Hood）。」

© 2022 AFP