英国首相又换人 澳洲总理忧英澳自贸协定前景

（法新社雪梨21日电） 澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天对英国的政治乱局和首相特拉斯（Liz Truss）请辞下台表达忧心，担心待定的英澳自由贸易协定恐前景茫茫。

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艾班尼斯表示，「我对于英澳自由贸易协定可能发生任何延宕感到关切」。英国与澳洲于2021年12月大张旗鼓签署这项协定，但在两国都尚未获得批准。

艾班尼斯表示，他曾经要求特拉斯加快批准程序。英国保守党预料于下周选出新党魁，特拉斯的首相任期仅剩短短几天。

立场中间偏左的艾班尼斯说，「我们讨论过让这项协定于今年内完成，以确保经适当的议会程序批准」。

「我当然会和下一任英国首相讨论这件事，不论是哪一位。」

他也暗暗嘲讽英国首相再次换人。大英帝国治理澳洲超过一世纪，直到澳洲于1901年改制为联邦。

艾班尼斯说，「我必须说，我才上任大约5个月，至今已经见过两位英国首相，而且显然还会有第3位」。

澳洲政局同样波澜起伏，在15年内经历7名总理，但两大政党都制定规则，阻止党员把罢免党魁变成习惯。

艾班尼斯说，「在澳洲这里，我的政府十分稳定，很有秩序，由大人负责管理」。

英澳自由贸易协定是英国于2021年初正式脱离欧洲联盟后签署的第一项自贸协定。英国声称该协定能创造每年104亿英镑（124亿美元）双边贸易额。

© 2022 AFP