蒲亭送伏特加为贝鲁斯柯尼庆生 两人关系再受检视

（法新社罗马20日电） 义大利媒体揭露，前总理贝鲁斯柯尼自承收到俄罗斯总统蒲亭送的伏特加作为生日礼物，两人关系因此再受严格检视。

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幕僚坚称外界扭曲了贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）的说法，但这起风波仍可能让他的右翼盟友感到尴尬。义大利上月举行大选，极右翼领袖梅洛尼（Giorgia Meloni）正带头组成新政府。

梅洛尼强力支持乌克兰及欧洲联盟对俄罗斯实施的制裁，但贝鲁斯柯尼和梅洛尼的另一名盟友、「联盟党」（Lega）领袖萨尔维尼（Matteo Salvini）长期以来都与俄罗斯维持热络关系。

义大利媒体「共和报」（La Repubblica）19日的头条标题是「梅洛尼成了亲俄派的人质」。其他报导还提到梅洛尼私下非常不满贝鲁斯柯尼最近的失言。

贝鲁斯柯尼的支持者一开始否认他的言论相关报导，直到义大利新闻通讯社（LaPresse）18日公布录音片段，贝鲁斯柯尼在其中大谈自己如何恢复与老朋友蒲亭（Vladimir Putin）的友好往来。

根据录音片段，贝鲁斯柯尼说：「我和蒲亭总统稍微恢复了联系…他送了20瓶伏特加给我当生日礼物，还有一封很亲切的信。我回赠几瓶Lambrusco红酒，和一封同样温柔的信。」贝鲁斯柯尼9月29日度过86岁生日。

义大利新闻通讯社表示，贝鲁斯柯尼是在本周与「义大利前进党」（Forza Italia）国会议员开会时说出这段话。

贝鲁斯柯尼的发言人否认贝鲁斯柯尼与蒲亭恢复友好关系，坚称他当时是在向议员们讲述多年前的旧事。

贝鲁斯柯尼还提到他对于运送武器和金钱给乌克兰的担忧。他也形容蒲亭是「爱好和平的人」，但这句话并未包含在公布的录音内。

贝鲁斯柯尼19日发布新闻声明说，不管是在「乌克兰危机或其他国际政治重要议题上」，他的个人立场和「义大利前进党」的立场都「不会偏离义大利政府和欧盟的立场」。

他还说，如果乌克兰的权利未获妥善保障，就「不可能达成和平」。

梅洛尼的贴身幕僚、「义大利兄弟党」（Fratelli d'Italia）资深议员罗洛布里吉达（Francesco Lollobrigida）试图平息这场舆论风暴，他告诉媒体：「我们仍与乌克兰人民站在一起，并捍卫乌国民主，在西方轴心也一样坚定…至于其他人的言论，那要去问他们。」

但反对派认为，贝鲁斯柯尼的那些不当言论，不能如此轻易地就算了。

义大利民主党（Democratic Party）领袖雷塔（Enrico Letta）在推特（Twitter）写道，「这不是开玩笑」，这是「对俄罗斯立场渐趋模糊」的第一步。

© 2022 AFP