乌克兰：俄军猛攻能源设施　逾百万户无电可用

（法新社基辅22日电） 乌克兰总统府官员今天表示，俄罗斯军队对全国能源设施发动攻击后，乌国共有超过100万个家庭无电可用。

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法新社报导，乌国总统办公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）说，「截至目前，赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）地区有67万2000户停电，尼古拉耶夫（Mykolaiv）地区有18万8400户，伏林（Volyn）地区有10万2000户，切尔卡瑟（Cherkasy）地区有24万2000户，瑞夫尼（Rivne）地区有17万4790户，基罗夫格勒（Kirovograd）地区有61万913户，敖德萨（Odessa）地区则有1万500户。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前表示，俄军在一周内摧毁该国约3成的发电站，导致全国大范围停电。

泽伦斯基在推特发文称：「自10月10日以来，乌克兰30%的发电站遭到摧毁。」

当时他还说，俄方在冬季来临前猛攻能源设施，意味未来「已没有与（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）政权谈判的空间。」

© 2022 AFP