拜登称有意拚连任 暂不明确表态有原因

（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登今天表示，他「有意」在2024年总统选举竞选连任，他的夫人吉儿（Jill Biden）也认为他不该「一走了之」。

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拜登是美国历来最年长的总统，下个月将过80岁生日，他的动向一直是华府观察人士关注话题。

他在微软国家广播公司（MSNBC）访问中说：「我还没做正式决定，但我有意愿想再次竞选，也还有时间做决定。」

被问到第一夫人吉儿的看法时，拜登称妻子支持他寻求连任；外界普遍认为吉儿在白宫幕后有影响力。

拜登说：「我夫人认为我们在做非常重要的事，因此不该一走了之。」

拜登先前曾说想连任，但有时又让人摸不着头绪。他9月在美国哥伦比亚广播公司（CBS）的访问表示，时机还「太早」，相关决定「还有待观察」。他当时也在访问中称自己「非常尊重命运安排」。

拜登若连任，第2个任期结束时将高龄86岁。他在今天的谈话进一步解释个人想拚连任的理由，暗示川普试图重返白宫一事，可能是他再次寻求这份苦差事的动机。

拜登说，他的儿子波伊（Beau）若还在，就会告诉他「要看对手是谁」。拜登长子波伊2015年因脑癌过世，享年46岁。

拜登表示「如果有人的观点与我所认为的民主且有利美国百姓的理念背道而驰」，波伊就会告诉他「爸爸，你应义不容辞」。

拜登还解释为何不明确宣布决定竞选，称这会改变他的法律地位，「一旦我做出这个判断，一整串的规定就会启动，而我必须从那一刻起将自己视为候选人」。

在11月8日期中选举过后，拜登将面临外界愈来愈大压力要求他把话讲明。外界普遍认为川普将要在2024年卷土重来。

© 2022 AFP