经济复苏 美政府预算赤字创历年最大降幅

（法新社华盛顿21日电） 美国政府今天表示，在COVID-19疫情后复苏和救济支出减少的背景下，美国预算赤字在过去一年减半至1.4兆美元，创历年来最大降幅。

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在这个世界最大经济体走出疫情阴霾、企业纷纷回归正轨后，美国政府在失业保险和其他计画方面的COVID-19（2019冠状病毒疾病）相关支出已减少。

这是受益于个人和企业税收增加以及就业率增长，截至9月30日结束的财政年度税收从2021年飙升至破纪录的8500亿美元。

距离决定谁来掌控国会的11月关键期中选举仅剩3周时间，总统拜登称赞这一大降幅是经济复苏的证明。

拜登称这是「联邦赤字历来最大降幅」，说这样的发展「进一步证明我们正在重建经济」。

拜登指出，这一发展是「经济好消息」的一部分，他预测这会帮助民主党在民调中回升；目前民调显示共和党有望获胜。

财政部长叶伦（Janet Yellen）在声明中提及「美国救援计画」（American Rescue Plan）刺激方案，表示「今天的联合预算声明提供我国历史性经济复苏的进一步证据」。

官员在声明中补充表示，美国「已经恢复在疫情期间流失的所有工作」。

经济从2021年初以来已增加超过1000万个工作机会，失业率也恢复至疫情前水准。

最新财政年度数据显示，政府支出下降了5500亿美元至6.3兆美元，部分反映出与COVID-19疫情相关的支出减少。

财政部官员告诉媒体，这是政府支出2013年来首度下滑。

© 2022 AFP