美期中选举在即 拜登称经济逐步好转

（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登今天预测，期中选举前最后一刻将转向对民主党有利，并说经济正逐步好转。

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距离决定谁能掌控美国国会的期中选举仅剩3周，拜登在白宫告诉媒体：「一直来来回回，一下是他们领先，一下是我们，变来变去。」经济方面被视为民主党最弱的议题。

拜登说：「民调满天飞。我认为我们会在最后几天看到情势再次转回对我们有利。」

选民对于高通膨的焦虑感日增，很可能在11月8日期中选举这天惩罚民主党，在此氛围下，近日民调显示共和党的选情正在上升。

拜登所属的民主党目前在国会掌握些微多数，但共和党领袖表示，一旦共和党拿下国会，将阻挡拜登推动的法案。

不过拜登仍对前景抱持乐观态度，今天晚间接受微软国家广播公司（MSNBC）访问时也表示，他有意在2024年大选拚连任。拜登是美国历来最年长的总统，下个月将过80岁生日。

拜登告诉微软国家广播公司：「我还没做正式决定，但我有意愿想再次竞选，也还有时间做决定。」

拜登在激烈的言论中预测，共和党人一旦主宰国会将「摧毁经济」。拜登表示，选民已开始看到「一些经济方面的好消息」，且会在投票当天及时回头支持民主党。

拜登举出的例子包括油价走跌、全国多数地方的失业率低，以及今天传出「联邦赤字历来最大降幅」的消息。

© 2022 AFP