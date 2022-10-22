苏纳克跨过英国首相竞选门槛 强生寻求回锅

（法新社伦敦21日电） 英国首相特拉斯（Liz Truss）请辞，她所属的保守党面临须选出新党魁的局面。苏纳克（Rishi Sunak）今晚达到竞选最低门槛，前首相强生（Boris Johnson）似也有意回归。

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下议院领袖摩丹特（Penny Mordaunt）是第一个正式宣布角逐党魁的保守党人。

由于保守党在国会握有多数席位，且未来2年都无须再举行大选，新党魁将成为英国6年来的第5位首相。

国会议员艾伍德（Tobias Ellwood）在推特上表示，他很荣幸成为支持苏纳克的第100位保守党籍国会议员。其他支持者也说，苏纳克已经跨过竞选最低门槛。

如果竞争对手未能获得100名保守党籍议员支持，苏纳克将自动成为新的党魁和首相。

国会外交委员会主席图根哈特（Tom Tugendhat）曾于强生今年7月被迫离职后角逐党魁，他几乎不加掩饰地呼吁丑闻缠身的强生不要参选。

图根哈特说：「现在不是玩政治游戏、报复或走回头路的时候。」他今晚表态支持苏纳克。

苏纳克和强生都尚未宣布参选。但强生提早结束了加勒比海假期，投入这场急迫的竞争。保守党籍议员将在24日投票，并可能于下周让党员线上投票。

天空新闻网（Sky News）记者发布一张照片，显示强生正搭机从多明尼加共和国返英。

强生在国会最亲密的盟友之一杜德里奇（James Duddridge）说，他一直透过通讯软体WhatsApp与强生保持联系。

杜德里奇表示：「他说…『我们来做这件事。我准备好了』。」

© 2022 AFP