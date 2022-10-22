蝙蝠侠电影「黑暗骑士」 香港户外放映被取消

（法新社香港21日电） 主办户外电影放映的团体The Grounds今天表示，由于香港审查机构介入，27日举行的户外放映活动，无法播放2008年上映电影「蝙蝠侠：黑暗骑士」，但否认取消放映有政治原因。

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香港通讯事务管理局辖下的电影、报刊及物品管理办事处（OFNAA）建议27日的活动不要播放「蝙蝠侠：黑暗骑士」（The Dark Knight）。

香港去年通过「电影检查修订条例」准许当局检查上映的电影内容，考虑是否构成危害国家安全，并可以此取消电影在港上映。

主办单位The Grounds昨天传给购票民众的通知指出，「黑暗骑士」户外放映被取消是基于「电影、报刊及物品管理办事处下达的指示」。

通知并没有说明电影放映取消原因，仅表示改为播放「钢铁人」（Iron Man）。

主办单位发言人告诉法新社，电影、报刊及物品管理办事处认为「黑暗骑士」的暴力程度，并不适合户外电影放映活动，并称这项决定「并非不寻常」。

自从2019年爆发反送中运动以来，香港当局持续打压言论自由，去年修订的电检条例，对于放映未通过审核的电影最高可开罚100万港币（约新台币410万元）并面临最高3年有期徒刑。

这项法律允许检查人员在没有搜查令的情况下搜查放映电影的场所，检查是否违反北京对香港实施的港区国安法。

香港当局今年8月禁止曾荣获金马奖「最佳动画短片」的「暗房夜空」（Losing Sight of a Longed Place）放映。

影片中有一幕是2014年「占领中环」运动的画面，长度仅1秒。创作团队表示，由于他们不愿配合交出修剪过的版本，因而退出放映活动。

美国娱乐周刊「综艺」（Variety）2008年曾报导，华纳兄弟（Warner Bros）选择不在中国上映「黑暗骑士」，当时华纳兄弟指出，原因是「有若干上映前的附加条件」，以及「片中的部分元素具有文化敏感性」。但这部电影有在香港上映。

「黑暗骑士」有部分场面在香港拍摄，包括蝙蝠侠在暗夜中现身香港的一栋摩天大楼。内容描述到一名为高谭市（Gotham）犯罪集团工作的中国籍会计师逃往香港，他认为「中国人不会引渡自己人」。

© 2022 AFP