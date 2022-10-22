面对乌军反攻 亲俄当局要求民众立即离开赫松市

（法新社基辅22日电） 俄罗斯在乌克兰南部赫松（Kherson）地区扶植的政府今天敦促当地居民，面对基辅持续推进的反攻行动，应「立即离开赫松市」。莫斯科声称已正式并吞赫松地区。

广告 继续浏览后续

赫松的亲俄当局在社群媒体上宣布，「由于前线局势紧张、城市受到大规模炮击的风险增加，加上恐怖攻击威胁上升，所有平民必须立即离开赫松市，前往第聂伯河（Dnipro River）左岸地区。」

俄罗斯扶植的赫松州副州长斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）今天告诉俄罗斯国际传真社（Interfax），目前已有约2万5000人到达第聂伯河左岸。

基辅当局指派的赫松州副州长柯兰（Sergiy Khlan）则表示，俄罗斯人撤离时，还从银行和护照办公室拿走有价值的东西和文件。

乌国参谋总部指出，莫斯科军队已放弃赫松地区的另2个聚落，目前正撤离第3处的医疗人员。

与此同时，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄军连夜进行「大规模攻击」，对乌国发射36枚火箭弹。此前报导称乌国能源基础设施遇袭，导致全国大范围停电。

法新社报导，基辅的部队一直沿着第聂伯河西岸，向赫松州首府赫松市推进。赫松市是乌国遭侵略后第一个沦陷的主要城市。

近日俄军一直将该地区的居民向东撤往俄国，基辅谴责此举形同将当地民众「驱逐出境」。

© 2022 AFP