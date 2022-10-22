驾驶俄制飞机抵佛州 古巴飞行员向美国投诚

（法新社迈阿密22日电） 美国机场当局指出，一名古巴飞行员昨天驾驶俄罗斯制的安托诺夫AN-2型飞机抵达佛罗里达州，向美国投诚。

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官员指出，这名飞行员驾驶安托诺夫AN-2型（Antonov AN-2）单发动机飞机，大约在当地时间昨天中午11时30分飞抵佛罗里达州的戴德－科利尔机场（Dade-Collier Airport）。

同一批消息人士具体指出，「他说自己要叛逃投诚，并声称他来自圣灵省（Sancti Spiritus）」那是古巴中部一个省份。

古巴是美洲唯一由共产党统治的一党专政国家。

最先报导这项消息的古巴反对派网路新闻媒体Cibercuba披露这名飞行员是马蒂内兹（Ruben Martinez），任职于古巴航空服务公司（ENSA）。

机场消息人士称，美国海关与边境保护局（CBP）探员已抵达机场展开调查。

古巴遭逢30年来最严峻经济危机，面临粮食、药品和燃料短缺，近几个月来，已有许多古巴民众离开祖国并试图前往美国。

CBP指出，美国当局于2021年10月至2022年8月间拦截了近20万名古巴人，他们走陆路通过美国与墨西哥边境或走海路从佛罗里达海峡（Florida Straits）入境美国。

离开家园抵达美国领土的古巴人，是唯一有资格立即获得美国庇护的人士。但如果他们在海上被拦劫，将会遭到遣返。

这项政策也因为有鼓励古巴人铤而走险驾驶飞机或搭乘简易船只抵达美国之虞而遭人诟病。

© 2022 AFP