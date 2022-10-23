习近平牢牢掌控中共 惟第3任期挑战艰钜

（法新社北京23日电） 中共总书记习近平已近乎彻底控制中国共产党，但专家示警，习近平拥有不受约束的权力是一种巨大风险，同时债台高筑的经济与美中角力也形成重大挑战。

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习近平今天一如预期连续第3度出任总书记，法新社指出，这堪称中国现代史的分水岭，中国在菁英共享权力数十年后，毅然倒回一人统治。

此外，习近平也连续第3度担任中共中央军委主席，且新一届7名政治局常委除习近平本人外，完全属于习近平人马。

习近平过去10年累积的权力，超过毛泽东之后的所有中国领导人，还打破前两任顺利交班的总书记所设下的范例。这也促使专家警告，习近平权力愈来愈不受约束，可能在他统治结束时引发接班危机。

一名中国资深政治学者表示，「（习近平）今天连任，是他集中极大个人权力的结果」，这种举动「对中国国家来说悲惨且负面」，除有损党的韧性，并预示着「衰退与停滞」的到来，且习近平现在「无可避免」会寻求终身统治。这名学者为避免当局报复而要求匿名。

在习近平开启缔造历史的第3任期之际，经济可能会是他率先关注的重点。

近几年来，他全力支持消费驱动型经济发展，亦即所谓的国内国际「双循环」政策，同时打着「共同富裕」大旗，试图处理悬殊的贫富差距。

然而他的COVID-19（2019冠状病毒疾病）指标性清零战略，运用快速封城、大规模筛检、限制人民移动，已重创消费者信心，并侵蚀经济成长。

恒生银行（中国）首席经济学家王丹表示：「以当前的COVID管控尺度，消费不大可能恢复至疫前水准。」

她说，清零政策为房地产产业「增添灾难」。这个产业的债务危机已引发开发商违约，并令人忧心地方政府即将面临财政困境。

王丹表示：「未来政府必须选择新模式来发展住房产业，同时维持去杠杆化要求。」

中国国家统计局本周延后公布第3季经济成长率等经济数据。外界预期，中国将出现2020年疫情爆发以来最疲软的表现。

中国第2季国内生产毛额（GDP）年增仅0.4%。分析家普遍预测，针对全年经济成长率5.5%的预期目标，中国将差一大截。

除了经济，中国与西方的关系也将成为习近平的问题。北京强力镇压香港民主示威，又对台湾采取挑衅立场，已使中西关系落入低谷。

习近平本人曾数度表示，全球地缘政治正在经历百年未有之大变局。在中共20大开场时，他数度提及「安全」，也重申中国永不承诺对台湾放弃使用武力，而美国已矢言将协助台湾自卫。

根据昨天宣读的党章修正案，中共甚至把坚决反对和遏制台独写入了党章。

中国人民大学国际关系教授时殷弘表示，习近平「一再把海峡统一，与他的中华民族伟大复兴志业做结合」。

时殷弘告诉法新社，聚焦军事、经济、意识形态领域的国家安全，「反映出世界上多数观察家认定的事实，那就是没有迹象显示，在可预见的将来，（中国）与美国及其海上盟国的关系会有任何重大且持续的缓和」。

常居上海的政治风险分析师麦克林（Dan Macklin）则认为，习近平连任不太可能立即提升台海爆发战争的风险，「但可能是最终导致武装冲突风险上升的一连串事件的开端」。

麦克林告诉法新社，如果到2020年代中期，经济成长放缓使得中共扩大寻求合法性的来源，北京当局可能会加速统一计画，而习近平本身愈来愈年迈，加上领导高层都是自身亲信，可能「提升误判局势的风险」，并「给予习近平极大控制程度和更大的能力，来对台采取大胆行动」。

美国加州大学尔湾分校的中国现代史重要学者华志坚（Jeffrey Wasserstrom）也说，习近平在党内无懈可击的最高地位，令人忧心人们可能愈来愈不愿意讨论背离官方路线的事情。

© 2022 AFP