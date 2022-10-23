传艾米尼之死在伊朗引发罢工 柏林、华府出现示威

（法新社德黑兰22日电） 伊朗库德族女子艾米尼因未戴好头巾，遭羁押后丧命，此案在全国引发的抗议已进入第6周，今天又传出店家与工人罢工。同时，成千上万人在柏林游行声援，华府有数千人示威。

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22岁的艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反伊朗严格的女性服装规定遭宗教警察逮捕，并在羁押期间死亡，此事引发伊朗多年来规模最大的示威抗议活动。

这波示威潮由年轻女性带头，她们摘下头巾、高呼反政府口号，并在街头与维安部队对峙。人权组织称，伊朗政府的镇压行动已造成至少122人死亡。

伊朗新的一周今天开始，活跃人士呼吁进行新的示威活动，但受限于网路问题，难以估计参加的人数。

伊朗内政部副部长告诉国营媒体，抗议活动已进入「末期」。

他说：「部分大学有各种的集会，但数量每天都在减少，骚动已进入末期。」

根据反政府监督组织1500 Tasvir，包括萨南达治（Sanandaj）、布堪（Bukan）、萨盖兹（Saqez）在内的几个城市出现「罢工」，但因「连网速度太慢」，因此难以在网上看到罢工的动态影像。

萨盖兹是艾米尼的家乡，她的葬礼上个月在那里举行，点燃了众人的怒火，引发抗议活动。

社群媒体上经过证实的影像显示，数十名学生手持伊朗国旗，在伊朗最大的校园之一、德黑兰的沙希德贝赫什提大学（Shahid-Beheshti University）外高呼口号。

部分女学生并未戴上规定的头巾。

在德国柏林，警方估计有8万人参加游行，示威群众挥舞伊朗国旗，举着写有「女性、生命、自由」标语的横幅。主办方表示，有许多从美国、加拿大和欧盟各国前来的伊朗人参加。

活跃分子表示，在柏林的这场游行，是海外伊朗人历来规模最大的反伊朗政府示威活动。

在美国华府，包括伊朗裔在内的数千人游行声援伊朗国内的示威活动，他们从华盛顿纪念碑（Washington Monument） 所在的辽阔草坪华府国家广场（National Mall）走向白宫之际，高喊：「女性、生命、自由」 和「为伊朗伸张正义」等口号。

主办者之一阿拉姆（Siamak Aram）表示，到游行结束之际，出席的人数将超过1万人，这是华府第5场类似的游行，为的是要声援在伊朗由女性发起、已进入第6周的抗议活动。

部分抗议民众是从其他城市前来，当中包括一位来自波士顿的28岁女性，她穿着写有「助伊朗获取自由」字样的T恤。

一名年轻女性举着一个牌子，上面有一绺头发，并写着：「我们的头发或许会冒犯你们，但我们的心将会终结你们。」

今天在日本东京也有集会，支持在伊朗的抗议群众。

© 2022 AFP