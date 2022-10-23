土耳其选前头巾议题热 总统艾尔段：交公投决定

（法新社安卡拉22日综合外电报导）土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天提议，就保障妇女在政府机关、各级学校和大学院校中戴头巾的权利，进行全国公投。

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法新社报导，此一议题对身为虔诚穆斯林的艾尔段来说尤其重要，他所属的正义发展党是一个具伊斯兰宗教色彩的政党，并于2013年废除禁止女性在政府机关中戴头巾的规定。

在明年大选前，头巾是近几个月政治辩论的主导议题。艾尔段2003年至2014年担任总理、2014年8月就任总统至今，而明年的大选将是他掌权20年来最严峻考验之一。

艾尔段常以废除头巾禁令为例，说明他的政党是如何代表虔诚土国穆斯林来反抗各个世俗派政党。他所属的正义发展党2002年执政前，土耳其由世俗政党执政。

艾尔段在一段讲话中，针对主要在野党共和人民党（CHP）党魁基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）说： 「若你有勇气，来吧，让我们把这个问题交付公投…让全国做出决定。」

世俗派共和人民党是土耳其共和国第一任总统，有土耳其国父之称的凯末尔（Mustafa Kemal Ataturk）所建立。现任党魁基里达欧鲁先前曾提法案来保障戴头巾的权利，藉此减少选民对其政党可能恢复禁令的疑虑。

头巾议题是1990年代辩论核心，但如今没有政党在穆斯林居多数的土耳其提议要再实施禁令。

专家表示，基里达欧鲁提出法案来保障戴头巾的权利，是试图向虔诚穆斯林选民展示出，他们明年大选可以在没有任何顾虑下，投票支持他的世俗派政党。

为回应基里达欧鲁的举动，艾尔段则是提出修改宪法，并「很快」就送交国会批准，但「如果这项议题无法在国会获得解决，我们将交由人民决定」。（译者：纪锦玲）

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