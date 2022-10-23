德健身大亨命丧哥斯大黎加 小飞机载6人恐全罹难

（法新社哥斯大黎加首都圣约瑟22日电） 官员表示，哥斯大黎加搜救人员今天在加勒比海发现2具遗体，是1架坠毁小飞机的机上乘客，机上6人恐已全数罹难。根据德媒，机上乘客包括德国健身大亨沙勒。

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机上5名乘客据信都是德国公民，机长则是瑞士籍。

德国安全部长托雷斯表示：「我们找到这架飞机被潮水冲进来的一些碎片，还有两具遗体。」

这架小飞机昨天在东部省分利蒙（Limon）与塔台失联后，当局展开搜救行动。公共安全部表示，今天恢复搜救后，在距离利蒙机场28公里的海域发现飞机残骸。

德国「画报」（Bild）引述公司发言人说，机上5名德国人包括健身连锁McFit创办人沙勒（Rainer Schaller）、他的女友和两人的2个孩子，以及另1名姓名未披露的男性。

沙勒是RSG Group集团创办人、老板兼执行长，旗下在48国拥有21个健身、时尚品牌，包括Gold's Gym、McFit等，共雇用4万1000名员工。

哥斯大黎加外交部并未透露罹难者的身分资讯。

根据哥斯大黎加媒体报导，这架飞机是从墨西哥奇亚帕斯州（Chiapas）起飞的涡轮螺旋桨式飞机。

© 2022 AFP