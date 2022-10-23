胡锦涛20大闭幕离场 原因引人揣测

（法新社北京23日电） 中共前总书记胡锦涛昨天在20大闭幕会议上，疑似非自愿被工作人员搀扶提前出场，吸引全球媒体目光，尽管官媒随后表示80岁的胡锦涛是因为身体不适离场，仍引发诸多揣测。

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以下是法新社整理的一些主要假说：

● 身体不适

中国官媒新华社的推特（Twitter）昨晚在英文官方帐号发文指出，新华网记者获悉「胡锦涛坚持参加闭幕…尽管他最近一直花时间休养生息」。

推文还写道：「当他在闭幕会议期间身体不适时，工作人员为了他的健康状况着想，陪他到会场旁边的房间休息。现在他好多了。」

新加坡国立大学中国政治专家吴木銮（Alfred Wu Muluan）告诉法新社，有关胡锦涛健康出问题的揣测已流传多时。

他说，「胡锦涛已明显老化」，2012年交班给习近平时，似乎已「有一些像是巴金森氏症的症状」。

吴木銮指出，胡锦涛2015年另一次公开露面时，双手「明显颤抖」。

● 习近平展露政治权力

但其他专家表示，这个出人意料的动作，意在向党内潜在反习连任人士，释出强烈的政治讯号。

胡锦涛2003至2013年担任领导人期间，被认为是对共党内部不同政治派系容忍度增加、对世界扩大开放的一段时期。这种相对上的多元主义，在习近平掌权下的中国难以想像。

新加坡管理大学教授高树超（Henry Gao）说，胡锦涛被无礼架离的场面「必须与习近平20大报告中严厉批评胡锦涛时代，放在一起解读」，「鉴于共产党代表大会是多么小心编排，在所有党代表与媒体面前让这种事被看到，并非巧合」。

澳洲国立大学（Australian National University）中国事务专家司马伟（William Sima）告诉法新社：「胡锦涛基本上是被拖离人民大会堂的，这种方式是在毫不含糊地表达，新时代不容任何与江泽民-胡锦涛时代有关联的人。」

● 习近平不满胡锦涛

另有专家认为，胡锦涛是在对习近平的政策决定表达异议后，被带离会场。

香港中文大学兼任教授林和立（Willy Lam）说：「我猜，胡锦涛非常不满中央委员会的组成。我想他应该是说了什么惹恼习近平的事，可能是一些抗议字眼，这就是习近平叫维安人员架走他的原因。」

● 真相难见天日

中国共产党一般不会公开内部丑事，批评者指出，就是因为这样，胡锦涛离席才会引发这么多猜测，因为党的内部权斗完全不透明。

香港浸会大学政治学教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）主张，胡锦涛被护送出场「不寻常但不重要」。

美国密西根大学（University of Michigan）中国政治专家高敏（Mary Gallagher）则表示：「想知道胡锦涛发生了什么事，是不可能的。」

「即使他生病了，都很难相信前任中共总书记会被从台上带走。这显示习近平掌管全局，没人挑战他。」

© 2022 AFP