避免英相角逐战沦内斗 传强生、苏纳克面谈磋商

（法新社伦敦22日电） 英国前首相强生和他任内的财政大臣苏纳克被认为是取代特拉斯成为新一任英相的热门人选，目前传出两人今晚会进行面对面会谈，为保守党党魁选举一事磋商。

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58岁前首相强生（Boris Johnson）9月下台至今不过短短数周即有意大胆在政坛复出。他今晚会见了前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak），讨论这次的选战。

强生任首相期间爆派对门丑闻，时任财政大臣的苏纳克7月请辞正是引发多名官员在两天内接连挂冠求去，最终导致强生下台的关键。特拉斯（Liz Truss）9月5日赢得党魁，隔天接任首相，但没想到44天后旋即宣布下台，让保守党短短几个月内必须重新选出党魁。

42岁的苏纳克在获128名保守党议员的公开支持后，轻松跨过候选资格所须的100人门槛；相较之下，强生获53人支持，21日宣布角逐党魁的下议院领袖摩丹特（Penny Mordaunt）有23名议员支持。

不过强生关键盟友、保守党议员杜德里奇（James Duddridge）继昨天证实强生有意加入选战后，今天表示强生目前已取得100位同僚的支持。

保守党高层担心，苏纳克和强生的支持度若是势均力敌，恐导致任何一方都难以接受另一方的胜选，让党内濒临分裂边缘。有人因此呼吁两人达成某种协议，避免出现保守党「内斗」情况。

强生和苏纳克已在今晚进行多个月来的首场面对面会谈，但外界对这场被「太阳报」（The Sun）称为「秘密峰会」的细节，几乎一无所知。

© 2022 AFP