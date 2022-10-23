飓风罗斯林往墨西哥前进 增强为4级飓风

（法新社墨西哥市22日电） 飓风罗斯林今天增强为4级风暴并持续朝墨西哥太平洋沿岸前进，美国国家飓风中心表示，它有可能对当地带来致灾性强风、危险暴潮以及暴洪。

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飓风罗斯林（Roslyn）目前位置在墨西哥西部沿海城市曼札尼约（Manzanillo）西南西约225公里，最大持续风速达约每小时209公里，并以每小时约12公里的速度朝北北西移动。

美国国家飓风中心（NHC）在格林威治时间22日15时的更新中表示，罗斯林预计将在23日上午以强烈飓风或直逼强烈飓风的强度，在墨西哥纳耶瑞州（Nayarit）沿岸登陆。

「根据预测的轨迹，今天正午前，罗斯林的中心将沿着墨西哥西南海岸平行北移…并可能于明天早上在墨西哥纳耶瑞州沿岸登陆。」

美国国家飓风中心和墨西哥气象局（Meteorological Service of Mexico）都警告，飓风罗斯林可能会引发暴洪以及山崩。

美国国家飓风中心说：「危险暴潮预计将在（罗斯林）中心登陆的位置附近及以东的沿岸地区引发严重的洪患。」

有关当局已在太平洋沿岸的哈里斯科州（Jalisco）、柯利马州（Colima）、纳耶瑞州、西纳罗亚州（Sinaloa）发布预防性警报。

哈里斯科州民防局局长罗尔丹（Victor Hugo Roldan）告诉记者，地处罗斯林预测路径范围的城镇拉维尔塔（La Huerta）已撤离270人，其中大多数人是去投靠亲戚，33人去了避难所。

哈里斯科州部分地区预计雨量将达到250毫米，当地已设立多个避难所。其他几个沿岸的州也在准备设置避难处。

预测显示，飓风罗斯林可能会在纳耶瑞州圣布拉斯（San Blas）附近登陆。圣布拉斯人口约4万，有多个渔业聚落。

热带气旋每年都会袭击墨西哥的太平洋、大西洋沿岸，通常发生在5月到11月之间。

© 2022 AFP