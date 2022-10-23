魔鬼诗篇作者遇刺 经纪人透露一只眼睛失明

（法新社马德里23日电） 小说「魔鬼诗篇」作者鲁西迪8月于美国纽约州一场文学活动被人刺伤，他的经纪人魏利在周末刊出的媒体专访中表示，鲁西迪失去一只眼睛的视力，还有一只手也失去活动能力。

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75岁的鲁西迪（Salman Rushdie）8月中旬出席纽约州一场文学活动时，被人刺伤颈部及腹部。

鲁西迪随后被送到附近一间医院进行紧急手术，数周过后他的状况有所好转。

魏利（Andrew Wylie）向西班牙国家报（El Pais）提供鲁西迪健康状况的最新资讯：「他失去一只眼睛的视力…脖子有3处严重伤口，一只手因为手臂神经被切断而无法动作，他的胸膛和躯干还有大约15处伤口。」

他还提到，伤势「相当严重…那是一次残忍的攻击」。

魏利不愿透露鲁西迪的下落，也不愿透露他是否仍在医院，但魏利说：「他会活下去的。」

鲁西迪生于孟买的穆斯林克什米尔家庭，后来移居英国，拥有英、美双重国籍。他因为写出第4本小说「魔鬼诗篇」（The Satanic Verses）而长期面临死亡威胁，有些穆斯林认为该书亵渎先知穆罕默德。

这本书于1988年出版，陆续在许多穆斯林人口众多的国家被禁。

刺伤鲁西迪的24岁犯嫌马塔（Hadi Matar）8月18日在纽约州短暂出庭聆讯时，对于自己被控的谋杀未遂和攻击罪名拒不认罪。

© 2022 AFP