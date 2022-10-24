万那杜国会大选 选出14年来首位女性议员

（法新社万那杜首都维拉港24日电） 大洋洲国家万那杜共和国（Vanuatu）提前举行国会大选，今天正式结果产生，显示已选出14年来首位女国会议员。

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万那杜选举办公室表示，其他6位女性候选人未能赢得席次，金恩（Gloria Julia King）成为国会52席议员中唯一的女性。

金恩胜选为她丰富多彩的职涯再添一笔，她踢过国际足球比赛，与人合伙经营公司销售卡瓦酒（kava），此酒是一种温和辛辣、含酒精的「卡瓦醉椒」根部饮料，是太平洋部落仪式中重要的一部分。

金恩的竞选承诺包括：在这个性别暴力普遍存在、很少有女性当老板的社会中，要为女性创造更多商业机会。

万那杜10月13日选举比预定日期提早了两年，总理罗曼 （Bob Loughman） 先行解散了国会，以避免不信任投票。 在一场激烈的法律争议后，仓促安排的竞选活动只进行10天。

罗曼的「万那杜阿库党」（Vanua'aku Pati） 是最大的赢家之一，但无法直接筹组政府，有关成立联合政府的协商正在密集进行中，将确定由何人来组成新政府，而金恩本人则可能担任政府职务。（译者：纪锦玲/核稿：陈政一）

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