义大利新总理就职首日 会法国总统马克宏

（法新社罗马23日电） 义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天首次踏上国际舞台，在正式就职数小时后，会晤了法国总统马克宏（Emmanuel Macron）。

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两人远离媒体在罗马会晤1个多小时，会后马克宏在推特发文，矢言以对话和雄心展开合作。

梅洛尼所属「义大利兄弟党」（Brothers of Italy）9月25日赢得大选，她的新政府是第二次世界大战以来义大利最极右的政府，在俄罗斯入侵乌克兰造成的通货膨胀高涨和能源危机之际上台。

但她包括萨尔维尼（Matteo Salvini）极右「联盟党」（League）以及前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）右翼「义大利前进党」（Forza Italia）的联合政府，现在已经出现紧张。

贝鲁斯柯尼为俄罗斯总统蒲亭说话的录音外泄后，梅洛尼本周被迫重申对乌克兰与西方制裁俄罗斯的支持。

45岁的梅洛尼今天在她的第1次内阁会议上表示：「我们必须团结，国家面临紧急状况，我们必须一起努力。」

疑欧民粹主义政府领导欧元区第3大经济体，不免让义大利的盟友担忧，欧洲联盟（EU）更是如此。

但欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示，她昨天与梅洛尼有场「很棒的第一次通话」，她期待双方「建设性合作」。

梅洛尼办公室形容今天和马克宏是非正式的会谈，但「友善」且「有成果」，谈到必须以急迫且共同的行动，解决能源价格高昂、对乌克兰的支持与移民等议题。

梅洛尼办公室发布的声明说：「梅洛尼和马克宏同意在欧洲层级和共同国家利益上，继续在共同的重大挑战上合作。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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