人权观察：LGBTQ在卡达遭任意拘留

（法新社贝鲁特24日电） 世界杯足球赛下月在卡达开踢前夕，「人权观察」（Human Rights Watch）今天公布的报告说，卡达警方任意拘留和虐待 LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）人士。

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世足赛预料会吸引至少百万外国球迷造访卡达这个波斯湾国家，赛事开踢前夕，这个同性恋不合法国家的人权纪录备受瞩目。

「人权观察」表示：「在2019年至2022年间记录到6件严重和屡发的殴打事件，以及5起警方拘押时的性骚扰案件。」

总部设在美国的「人权观察」表示，最近1起发生在上个月。

4名跨性别女子、1名双性恋女子和1名同性恋男子诉说内政部辖下部门把他们关押在卡达首都杜哈（Doha）的地下监狱。

「人权观察」指出：「他们对被羁押者言语骚扰和身体虐待，拳打脚踢，把他们揍到流血。」

「1名女子说她失去意识，官员以言语虐待、强迫他们认罪，还不让羁押者聘请律师、与家人会面或取得医疗照护。」

婚姻外的性行为和同性恋性行为在这个保守的穆斯林国家皆属非法，可判处最高7年徒刑。

卡达政府官员否认指控，称这些控诉「全然不实」。

© 2022 AFP