伊朗与俄罗斯签合约 将供俄40台天然气涡轮机

（法新社德黑兰23日电） 伊朗媒体报导，伊朗今天宣布与俄罗斯签订合约，将提供40台涡轮机，以帮助俄国天然气工业维持运作。俄罗斯入侵乌克兰后，面临西方国家实施的制裁措施。

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伊朗石油部新闻通讯社（Shana）引述伊朗天然气工程暨开发公司（Iranian Gas Engineering and Development Company）执行长努沙迪（Reza Noushadi）的话指出，伊朗「工业的成功不仅在飞弹和无人机领域」。

他还说：「目前伊朗天然气工业所需的设施和设备中，有85%在国内制造，基于这种能力，伊朗最近与俄罗斯签署一项合约，将向俄国出口40台伊朗制涡轮机。」

努沙迪并未具体说明合约何时签署，以及涡轮机将于何时交货。

在克里姆林宫对乌克兰发动攻击后，西方国家祭出经济制裁，俄罗斯随后对不同欧洲国家减少或停止供应天然气，导致能源价格飙升。

克里姆林宫坚称，制裁导致俄罗斯天然气基础设施的正常维修受阻，其中有一台送至加拿大维修的西门子（Siemens）涡轮机尚未归国。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）9月在海参崴（Vladivostok）举行的东方经济论坛（Eastern Economic Forum）中说：「给我们一台涡轮机，我们明天将开启北溪（Nord Stream）天然气管线」，他指的是俄罗斯和德国之间一条重要的天然气管道。

西方国家指控俄罗斯将天然气供应当作「武器」。

努沙迪表示，美国对俄罗斯实施制裁，目的是将莫斯科排除在天然气市场之外。

俄罗斯和伊朗拥有全球数一数二的天然气资源，但都受到美国严厉制裁。近几个月来，两国都强调加强双边合作的重要性。（译者：纪锦玲）

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