俄控乌欲用脏弹 美英法3国发联合声明驳斥

（法新社华盛顿23日电） 俄罗斯宣称乌克兰准备使用「脏弹」，这个指控今天遭美、英、法3国发表联合声明驳斥，并警告莫斯科别用任何藉口来扩大冲突。

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俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）今天稍早与西方多国外交部长通话时，提出乌克兰可能使用「脏弹」（dirty bomb）进行攻击的指控。

美国国务院在与英国、法国联合发出的声明中说：「我们3国明确表示，我们拒绝俄罗斯提出有关乌克兰准备在其领土使用脏弹这种明显有误的指控。」

声明写道：「全世界都将看穿，将这项指控当作藉口使冲突升级的一切企图，我们也会进一步否决俄罗斯有意扩大冲突的任何藉口。」

所谓的「脏弹」是带有放射性物质的传统炸药，藉由放射性物质污染大片区域，对平民构成危险。「脏弹」并不涉及核爆。

萧依古21日先与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）通话，之后又与英国、法国、土耳其等北大西洋公约组织（NATO）成员通电话磋商。

俄罗斯国防部表示，萧依古在电话中，表达对「乌克兰可能使用『脏弹』挑衅的担忧」。

萧依古和奥斯汀今天再度通话，五角大厦称这是应俄罗斯要求，延续双方21日的通话。

美国国防部发言人赖德（Pat Ryder）发布声明说：「奥斯汀部长驳回俄罗斯意图使冲突升级的任何藉口，并重申在俄国对乌克兰发动非法、不公的战争之际，持续进行沟通的价值。」

© 2022 AFP